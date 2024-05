Droguri de peste un milion de euro în Giurgiu. 14 kilograme de cocaină erau îngopate lângă casă Trei persoane au fost reținute de procurorii Diicot, dupa ce in curtea lor au fost gasite ingropate 14 kilograme de droguri. Substanțele interzise erau extrem de valoroase. Daca ar fi ajuns pe piața, acestea le-ar fi adus traficanților nu mai puțin de un milion de euro. Droguri ingropate in curte Procurorii DIICOT au retinut trei […] The post Droguri de peste un milion de euro in Giurgiu. 14 kilograme de cocaina erau ingopate langa casa appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost reținute sub acuzația de trafic de droguri, in urma unor percheziții desfașurate in cursul zilei de miercuri, in orașul Mihailești din județul Giurgiu. Conform procurorilor DIICOT, in urma actelor de urmarire penala efectuate, s-a constatat ca in perioada ianuarie – mai 2024, cei…

- Procurorii DIICOT au retinut trei traficanti de droguri, dintre care unul fusese condamnat anterior pentru infractiuni de acelasi gen, dupa ce in curtea unei locuinte din orasul Mihailesti, au fost gasite ingropate 14 kilograme de cocaina, cu o valoare de piata de peste un milion de euro.

- In curtea unei locuinte din orasul Mihailesti, judetul Giurgiu, au fost gasite ingropate 14 kilograme de cocaina, cu o valoare de piata de peste un milion de euro. Procurorii DIICOT au retinut trei traficanti de droguri, dintre care unul a fost condamnat anterior pentru infractiuni de acelasi gen. Conform…

- Procurorii DIICOT au retinut trei traficanti de droguri, dintre care unul a fost condamnat anterior pentru infractiuni de acelasi gen, dupa ce in curtea unei locuinte din orasul Mihailesti, judetul Giurgiu, au fost gasite ingropate 14 kilograme de cocaina, cu o valoare de piata de peste un milion de…

- Un traficant de droguri din Dambovița a fost prins cu 1,5 kilograme cocaina și peste 14 kilograme rezina de canabis. Procurorii cer arestarea preventiva a barbatului. „La data de 14.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial…

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Vrancea dupa ce a fost prins la Focsani, in trafic, cu aproximativ doua kilograme de droguri pe care le-ar fi adus din Olanda, prin intermediul unei firme de curierat, si ar fi intentionat sa le comercializeze, a informat, marti,…

- Rasturnare de situație in dosarul „Droguri cu girofar”: procurorii DIICOT au cerut eliberarea din arest a unui inculpat, iar numele respectivului a disparut din proces, in locul sau fiind trimisa in judecata o femeie acuzata inițial de complicitate. Mai mult, conform instanței, polițistul traficant…

- Trei traficanți de droguri au fost arestați in București , in ultimele doua zile. De la ei au fost capturate peste zece kilograme de canabis, cocaina și importante sume de bani, a informat DIICOT . Doi dintre inculpati au fost prinsi imediat dupa au vandut cantitatea de aproximativ 500 de grame canabis,…