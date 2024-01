Stiri pe aceeasi tema

- iOS 17.3 este disponibil de luni seara pentru smartphone-urile Apple, acesta aducand o functie menita sa ingreuneze efortul hotilor de a prelua controlul asupra dispozitivelor furate, transmite News.ro. Noua facilitate, numita Stolen Device Protection, incearca sa mentina securitatea datelor personale…

- Judetele Brasov si Prahova au propria echipa care va participa in luna februarie la Olimpiada Gastronomica Mondiala IKA din Stutgard Germania, relateaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Brașov. In perioada 2-7 februarie, peste 2.000 de participanți din 70 de țari vor fi notati de un juriu…

- Muzeul Brukenthal din Sibiu va putea fi vizitat gratuit in mai multe zile din acest an, iar reprezentanții muzeului au facut cunoscut calendarul zilelor cu acces gratuit pentru public in anul 2024, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Brașov. Astfel, duminica, 25 februarie, data oficiala…

- Fetele, una din Bacau și cealalta din Republica Moldova, erau cazate in internatul Liceului de Industrie Alimentara (LIA) din Sibiu. Acestea s-a au folosit de cearșafurile din camere ca sa iasa pe geam, de la etajul intai.Fetele au vrut sa mearga la club, insa aventura s-a sfarșit prost pentru ca una…

- Ministerul Sanatații a precizat, luni seara, intr-un comunicat remis presei, ca noul ordin privind eliberarea antibioticelor in farmacii nu impune niciun model special de formular și scade doza pentru situații de urgența, care se poate elibera fara prescripție, de la 72 la 48 de ore. „Ordinul ministrului…

- Prima transa de bani din 2024 pe cardurile sociale va intra in a doua jumatate a lunii februarie, anunța ministrul Caciu. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua…

- „Ma bucur ca am ocazia sa incep la SR Brașov o noua provocare”, spune Horia Popa. Dupa ce și-a dedicat mare parte din cariera de jucator culorilor galben-negru, el va ocupa funcția de manager executiv in cadrul clubului. „Ma bucur ca am ocazia sa incep la SR Brașov o noua provocare. Am trait multe momente…

- Protestatarii au anunțat ca vor bloca DN1 in aceasta seara, daca autoritațile județene nu vin sa discute cu ei. La ora 14 este programata o intalnire cu prefectul Mihai Catalin Vasii. Organizatorii protestului au anunțat ca adunarea va incepe la orele 16.00, in ambele parcari de pe Centura, urmand ca…