- O femeie, in varsta de 57 de ani, a murit subit in timpul calatoriei cu un taxi. Totul s-a intamplat in seara zilei de 1 martie, in jurul orei 18:25. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- O adolescenta a fost scoasa in viata joi de sub daramaturi in Turcia dupa zece zile de la seismul devastator care a provocat moartea a peste 42.000 de persoane in Turcia si Siria vecina, in timp ce familiile celor disparuti asteapta inca vesti despre soarta lor, relateaza Reuters. Tanara de 17 ani a…

- O tanara de 17 ani a fost salvata joi si scoasa de sub daramaturi, la 11 zile de la producerea cutremurelor devastatoare care au lovit sudul Turciei si nord-vestul Siriei, provocand moartea a peste 41.000 de oameni si prabusirea a mii de cladiri, relateaza AFP si News.ro. A young girl was pulled from…

- Deși experții dau ca puțin probabile șansele de a supraviețui mai mult de cateva zile sub daramaturi, o adolescenta a aratat contrariul. A fost gasita in viața la 10 zile dupa cutremur. O adolescenta a fost scoasa in viata joi de sub daramaturi in Turcia dupa zece zile de la seismul devastator care…

- Un sugar de patru saptamani, un copil de un an si 6 luni si parintii acestora au fost salvati, vineri, de cinci pompieri bihoreni aflati in timpul liber, care i-au evacuat pe brate din locuinta a carei mansarda si acoperis erau cuprinse de flacari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Poliția ucraineana a organizat o misiune de salvare riscanta in Bahmut, asediat de trupele rusești, saptamana aceasta, pentru a evacua o fetița de șase ani care fusese separata de mama ei insarcinata, relateaza Reuters.

- Din seria cu ce se mai ocupa DNA-ul, aflam, cu stupoare, de pe pagina de facebook DNA ca parchetul anticoruptie a organizat un concurs de eseuri. Si nu ne referim la eseuri scrise de procurori, chiar daca aceștia sunt niște pricepuți in ale scrierii, mai ales povești prin rechizitoriu, ci la eseuri…

- Miracol dupa accidentul din Pascani. Au aparut primele imagini cu Alexia, fata cu mainile amputate dupa ce autocarul in care se afla s-a rasturnat. Adolescenta de 15 ani a iesit pe holurile spitalului din Iasi insotita de medicul care i-a dat a doua sansa la viata si de asistente. Toti au zambetul pe…