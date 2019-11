Stiri pe aceeasi tema

- Trupul copilului de 8 ani din localitatea Pecineaga, disparut sambata, a fost gasit vineri dimineata intr-unul dintre bazinele colectoare de dejectii de animale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Conform IPJ, trupul a fost vazut plutind in amestecul de apa si mal de pe fundul…

- Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 15 ani, din judetul Sibiu, care a plecat de la domiciliu, fara a mai reveni, sora sa fiind cea care a sesizat politia potrivit Agerpres. "La data de 7 noiembrie a.c., o adolescenta in varsta de 17 ani a sesizat in scris Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un tanar in varsta de 22 de ani din Sibiu a fost dat disparut, pe ruta Germania-Romania, in timp ce calatoarea cu un autocar. Mama lui a anunțat Poliția, dupa ce nu a mai putut lua legatura cu el, din Budapesta. Potrivit IPJ Sibiu, vineri, 1 noiembrie, o femeie a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean…

- Un camion a fost lovit, luni, de un tren care transporta echipament militar in gara Marsa, traficul feroviar fiind blocat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Potrivit sursei citate,...

- O minora in varsta de 11 ani din municipiul Medias, judetul Sibiu, a plecat ieri dimineața la școala, in jurul orei 06.30, și nu s-a mai intors acasa, scrie sibiu100.ro. Parinții sai au semnalat dispariția fetiței la 112, aseara la ora 22.20, potrivit Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Fata…

- O sibianca a anuntat Politia dupa patru ani ca i-a disparut fratele, care a plecat de acasa in 2015 si nu s-a mai intors, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.

- O fata de 14 ani din localitatea ieșeana Scheia și-a mințit mama ca a fost rapita de persoane straina, pentru a putea fugi la București. Ea plecase de acasa, pentru a se intalni cu un tanar cunoscut pe o retea de socializare, informeaza Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iasi. Adolescenta planificase…

- O familie din Sibiu este disperata dupa ce baiețelul familiei, un copil de 8 ani, a disparut de acasa și nimeni nu mai știe nimic de el. Micuțul a plecat sambata seara de la domiciliu și nu s-a mai intors.