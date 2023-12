Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Sposub și George Burcea s-au impacat la doar cateva luni dupa ce au anunțat desparțirea. Fosta concurenta de la „Bravo, ai stil!” a plecat in Statele Unite ale Americii, acolo unde se afla actorul.In aceasta vara, Viviana Sposub anunța desparțirea de George Burcea, dupa 3 ani de relație. Fanii…

- Priviți cu atenție scena plina de viața a petrecerii de Craciun de mai jos. Printre vesele și decorațiunile festive, un singur Moș Craciun s-a deghizat inteligent. Il poți gasi? Adevarata provoca este sa il descoperiți in doar 5 secunde. Gasește Moșul din imagine in doar 5 secunde Puzzle-urile cu imagini…

- O cantitate de „praf intunecat” care ar putea sa incapa intr-o lingurița, obținut de pe asteroidul Bennu, la peste 300 de milioane de kilometri de Pamant, a ajuns la Muzeul Național de Istorie de la Londra, iar cercetatorii se straduiesc sa ii afle secretele, relateaza The Guardian.

- Liderul de la Washington a avut miercuri discuții cu președintele chinez, Xi Jinping, aflat in vizita in Statele Unite. Dupa intalnirea cu Xi Jinping in California, Joe Biden a declarat miercuri ca il considera in continuare pe Xi Jinping un „dictator”, folosind o expresie care a provocat indignare…

- Un fost ofițer al Forțelor Aeriene din Statele Unite rupe tacerea. (OFF) Un Obiect Zburator Neidentificat, stralucitor, rosu si de marimea unui teren de fotbal, a vizitat pamantul in urma cu 20 de ani. Pe 14 octombrie 2003 mai exact, la baza forțelor aeriene Vandenberg din California. Ofiterul a descris…

- SeaWorld San Diego a anuntat venirea pe lume a unui exemplar de pinguin imperial, pentru prima data in ultimii 13 ani in acest parc tematic din California, Statele Unite. Puiul a iesit din ou, cu ajutorul personalului gradinii zoologice, pe 12 septembrie, potrivit SeaWorld San Diego. „Acesta este cel…

- Oamenii de știința de la Institutul de Tehnologie din California și Instituția oceanografica Woods Hole (WHOI) au facut o descoperire care confirma scurgerea nucleului Pamintului. Cercetatorii au descoperit niveluri neobișnuit de ridicate ale izotopului de heliu in fluxurile de lava de pe insula Baffin…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit miercuri, la Marea Sala a Poporului din Beijing, pe guvernatorul statului California din SUA, Gavin Newsom. Conform lui Xi Jinping, China și Statele Unite ale Americii (SUA) sunt cele mai mari economii ale lumii, impreuna depașind o treime din totalul global,…