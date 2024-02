Stiri pe aceeasi tema

- Compania de producție Walt Disney, Lucasfilm, da in judecata o spalatorie cu tematica, de la periferia capitalei Santiago de Chile, numita „Star Wash”, pentru ca a plagiat saga sa de filme și de emisiuni de televiziune galactice de mai multe miliarde de dolari, „Razboiul Stelelor”, au declarat avocații…

- Prima doamna a Braziliei, Rosangela Janja Lula da Silva, a anuntat marti ca va da in judecata reteaua de socializare X, detinuta de Elon Musk si cunoscuta pana de curand sub numele de Twitter, dupa ce contul ei a fost piratat saptamana trecuta, informeaza Reuters.Presupusul hacker a intrat in contul…

- Elon Musk, CEO-ul companiei Tesla, care produce masini electrice, a declarat sambata ca nu ar trebui sa demonizam petrolul și gazele pe termen mediu, dar a subliniat ca este important sa se reduca emisiile de carbon pentru a conserva planeta, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Musk, vorbind la o adunare…

- Proprietarul miliardar al platformei de socializare a blestemat luna trecuta agentii de publicitate care au fugit de platforma sa de social media X din cauza continutului antisemit. Amazon si X nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters pentru un comentariu. Mai multe companii, inclusiv Comcast si…

- Decizia acționarii in judecata a Agenției suedeze de transport este ultimul episod al conflictului de munca in care este implicat producatorul de autoturisme electrice, scrie Financial Times.Tesla a decis sa acționeze in judecata statul suedez, in incercarea de a evita grevele și acțiunile sindicale…

- Comisia Europeana a elaborat planuri de crestere a investitiilor in retelele electrice, inclusiv zeci de proiecte alocate pentru acces prioritar la permise si finantare UE, arata un proiect de document vazut de Reuters.Europa va trebui sa investeasca 584 de miliarde de euro pentru a-si moderniza…