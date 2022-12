Stiri pe aceeasi tema

- Celebra actrita si activista iraniana pentru drepturile femeilor Taraneh Alidoosti a fost arestata sambata dupa ce a sustinut miscarea de protest care a intrat in a patra luna, au anuntat autoritatea judiciara si presa, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele interimar al Senatului efectueaza, in perioada 4-6 decembrie, o vizita de lucru in Republica Austria pentru a discuta despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Alina Gorghiu a avut o intrevedere cu președintele Consiliului Federal al Republicii Austria, Korinna Schumann.

- Nicoleta Pauliuc, presedinta Comisiei de Aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei a trimis o scrisoare tuturor sefilor comisiilor de Aparare din statele membre ale UE pentru a sustine aderarea Romaniei la spatiul de libera circulatie european. Fii la curent cu cele…

- Politic Comunicat de presa / Deputat PSD Florin Piper-Savu: Tichetele de sportiv – un pas spre susținerea performanței noiembrie 9, 2022 10:12 Rezultatele excepționale obținute de sportivii noștri in aceasta vara ne-au reamintit ca Sportul a fost și ramane cel mai bun ambasador al Romaniei. In Romania,…

- Taraneh Alidoosti, cunoscuta in strainatate pentru rolurile sale in filmele regizorului Asghar Farhadi, si-a anuntat intentia de a-si opri activitatea pentru a putea sprijini familiile celor ucisi sau arestati in timpul represiunii.

- Guvernul condus de premierul PNL Nicolae-Ionel Ciuca pune un accent determinant pe dezvoltarea industriala a Romaniei și pe atragerea de noi investitori in acest domeniu vital al economiei. Pentru a sprijini unitațile industriale in eforturile de a depași cu bine actuala criza energetica, Executivul…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, viceprim-ministrul, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, Iulian Fota, aflat intr-o vizita de lucru la Chișinau. In cadrul discuțiilor, vicepremierul a precizat ca, impreuna cu Rominia,…

- Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu sunt impreuna de 23 de ani. Mulți din fanii acestora inca se intreaba care este motivul pentru care cei doi nu s-au casatorit inca, timp in care apropiații lor ințeleg motivele și doar se bucura pentru povestea de dragoste frumoasa pe care o traiesc. Celebra actrița…