O a treia tulpina a noului coronavirus pare sa fi aparut in Nigeria, a anuntat joi directorul autoritatii pentru controlul bolilor din Africa. Este a treia tulpina noua identificata in lume in doar doua saptamani. Dupa ce Marea Britanie și Africa de Sud au anunțat ca au identificat tulpini noi ale virusului SARS-Cov-2, aparute ca urmare a unor mutații, a venit randul Nigeriei sa faca un anunț similar. „Este o filiatie separata fata de cele din Marea Britanie si Africa de Sud”, a declarat John Nkengasong, director al Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Africa, in cadrul unei…