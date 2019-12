NY Times: Rusia e o mizerie. De ce este Putin un inamic atât de formidabil? Se prea poate ca economia sa, deja inferioara celei a Italiei, sa se zbata, dar la 20 de ani dupa ce un spion aproape necunoscut a ajuns la putere la Kremlin, pe data de 31 decembrie 1999, Rusia si presedintele sau, Vladimir V. Putin, tocmai s-au bucurat de ceea ce ar putea fi drept cel mai bun an al lor de pâna acum.

Statele Unite, inamic implacabil pe vremea Razboiului Rece, dar prezidat acum de un presedinte doritor "sa se înteleaga cu Rusia", sunt acum tulburate si cu atentia distrasa din cauza (scandalului) destituirii presedinelui; Marea Britanie, un alt pilon important… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

