- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Uniunea Europeana și Statele Unite au impus o serie de sancțiuni la adresa Rusiei cu privire la exportul de produse petroliere. cu toate acestea, experții arata ca Rusia incearca sa pacaleasca embargoul.

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…

- Planul secret al Rusiei pentru Ucraina a eșuat, dar sunt absolut sigur ca ei au un asemenea plan atat pentru Moldova, cat și pentru Bulgaria. Bulgaria este cea mai vulnerabila țara din UE și NATO. Planul este de a distruge ambele alianțe și de a intari influența Rusiei in Europa de Est, a declarat fostul…

- Un inalt reprezentant al Departamentului de Stat al Statelor Unite, ambasadorul Dereck J. Hogan, viziteaza Romania și Republica Moldova. Hogan a fost ambasadorul Statelor Unite in Republica Moldova. Acum, el vine in Romania, urmand a se intalni, luni, 13 martie, cu premierul Nicolae Ciuca. In zilele…

- In urma cu un an, Rusia lui Putin și-a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei. Poporul ucrainean a dat dovada de o putere incredibila in apararea patriei sale și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional impotriva agresiunii rusești. Ei au dat dovada de hotarare in apararea…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca , Emil Boc, a transmis, vineri, un mesaj la un an de la inceperea razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei in care afirma ca Uniunea Europeana a greșit in 2014 pentru ca nu a avut o reacție dura cand Rusia a anexat Crimeea.

- „La un an dupa ce Rusia lui Putin a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei, noi, liderii UE, ne exprimam deplina solidaritate cu poporul ucrainean si angajamentul nostru ferm de a continua sa sprijinim Ucraina", a scris presedintele Klaus Iohannis, joi, pe Twitter . Membrii Consiliului…

- Consiliul European a adoptat o declaratie, la implinirea unui an de la debutul razboiului in Ucraina, in care condamna, din nou, agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei si afirma ca "nicio tara nu are dreptul sa isi invadeze vecinul". Liderii europeni reitereaza sprijinul pentru tara invadata si transmit…