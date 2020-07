Nvidia vrea să cumpere producatorul de cipuri ARM, care proiectează procesoarele de pe smartphone-uri și tablete Producatorul de cipuri grafice Nvidia și-a exprimat interesul pentru achiziția ARM Holdings, o alta companie din domeniu, deținuta de concernul japonez Softbank, potrivit Bloomberg. ARM a fost cumparata in anul 2016 cu 32 de miliarde de dolari și proiecteaza procesoarele existente pe smartphone-uri și tablete.ARM licențiaza tehnologiile sale pentru foarte mulți producatori de semiconductori, intre care Apple, Samsung, Huawei.Inclusiv cipurile realizate de Apple pentru iPhone și iPad sunt realizate pe baza arhitecturii ARM. Apple a anunțat recent ca va trece chiar și linia de calculatoare Mac pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acum 20 de ani apareau primele telefoane care puteau face poze, dar erau poze de 0,1 - 0,3 MP care în ziua de azi ar fi luate în derâdere. Însa, prin câțiva pași îndrazneți, telefoanele mobile au surclasat aparatele foto și smartphone-ul a devenit pentru milioane…

- Problema cu aceasta aplicatie este faptul ca se poate transforma intr-un Big Brother. Potrivit The New York Times, exista riscul ca aceasta aplicatie sa fie utilizata intr-o maniera invaziva. Multi posesori de iPhone au remarcat faptul ca aplicatia a fost instalata discret de Apple in ultima…

- Pandemia a jucat in favoarea Huawei, care, in ciuda embargoului impus de Statele Unite, a reusit sa urce peste Samsung, fie si doar pentru o luna, in topul producatorilor de smartphone-uri, anunța news.ro.Analiza pietei smartphone-urilor facuta de Counterpoint Research arata ca Samsung a pierdut…

- Livrarile globale de smartphone-uri vor scadea cu aproape 12% anul acesta, la 1,2 milioane de unitati, din cauza reducerii cheltuielilor de consum, pe fondul impactului economic al pandemiei de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un raport publicat miercuri de firma de cercetare a pietei IDC, transmite…

- Smartphone-urile sunt dispozitivele pe care le utilizam in viața de zi cu zi in foarte multe scopuri, iar in urmatoarele randuri ale acestui articol vom discuta despre smartphone-uri și veți afla mai multe informații interesante.In primul rand, telefoanele au aparut ca fiind dispozitive care ne ofera…

- Telefoanele mobile reprezinta una dintre necesitatile oamenilor din viata de zi cu zi, iar acest lucru nu mai trebuie sa ne surprinda. Daca va intrebati de ce, ei bine, folosim atat de multe aplicatii smartphone care ne usureaza viata de zi cu zi, incat ne-ar fi foarte greu sa stam o zi fara aceste…

- Producatorul de procesoare Intel a incheiat un parteneriat cu Lenovo si impreuna au donat un cluster de supercomputere cercetatorilor de la Beijing Genomics Institute (BGI) pentru secventierea genomului de coronavirus.

- Samsung, Google și Apple au fost desemnate de catre romani cele mai inovatoare branduri din tehnologie in 2020, conform studiului realizat pentru Biz de Unlock Market Research, in luna martie 2020. Top 10 este completat de Microsoft, Huawei, HP, Philips, Sony, Lenovo și LG. Tehnologia este integrata…