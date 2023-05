NVIDIA anunţă placa GeForce RTX 4060; Ce preţ are? NVIDIA a dus si mai jos stacheta seriei RTX 4000, anuntand modelul entry level GeForce RTX 4060. Porneste de la 299 de dolari si va include 3 modele: RTX 4060, RTX 4060 Ti 8 GB si RTX 4060 Ti 16 GB. RTX 4060 vine cu un GPU AD107 cu 3072 de nuclee CUDA, adica 52% dintre AD104-urile de pe 4070. Are o frecventa de baza de 1.83 GHz si cu boost ajunge la 2.46 GHz. NVIDIA afima ca RTX 4060 este de 1.2 ori mai rapid decat 3060 si de 1.6 ori mai rapid decat RTX 2060 fara frame generation. RTX 4060 porneste de la o versiune cu 8 GB memorie 128 bit GDDR6 (17 Gbps), plus 24 MB cache L2. Foloseste aceleasi… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

