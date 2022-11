Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știm, organismul uman este mult mai sensibil la raceli atunci cand este frig afara, iar in aceasta perioada a anului foarte multe persoane se confrunta cu astfel de probleme de sanatate. Pe langa pasilele pe care le folosești, daca vrei sa scapi mai repede de simptome, iata ca noi venim…

- Tocana de legume cu orez este o rețeta de conserva pentru iarna, care nu ar trebui sa lipseasca din camara nimanui. Este un preparat extrem de simplu și delicios ce poate fi consumat mai ales in zilele in care se ține post. Este o gustare sațioasa și delicioasa ce poate fi servita pe o felie de paine,…

- Cum poziționezi corect patul in dormitor, conform arhitecților de interior. Patul, piesa de rezistența a oricarui dormitor, trebuie amplasat cat mai simplu și eficient. Regulile estențiale pentru sanatatea și siguranța ta, in randurile de mai jos. Cum sa iți poziționezi patul in dormitor. Simplu și…

- Uleiul de banane este cunoscut pentru beneficiile pe care le are asupra pielii și a organismului uman, in general, daca este utilizat corespunzator. Produsul nu trebuie consumat niciodata pe cale orala intrucat poate sa aiba efecte secundare neplacute. Acest tip de ulei poate fi obținut in propria ta…

- Specialiștii avertizeaza romanii cu privire la pastrarea in casa a unui obiect periculos pe care mulți oameni il depoziteaza, in loc sa-l dea pentru a putea fi reciclat. De obicei, aceste dispozitive se gasesc in mai multe exemplare in sertarele de casele celor mai mulți dintre noi.

- Exista numeroase bauturi care scad tensiunea sau ajuta la menținerea ei in limite normale. De altfel, o dieta echilibrata este un factor extrem de important in lupta impotriva hipertensiunii. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte de…

- Daca iți dorești un preparat delicios și ușor de realizat, noi iți prezentam rețeta de parjoale moldovenești, cu care iți poți surprinde familia, dar și musafirii. Ai nevoie de doar cateva ingrediente pe care, cu siguranța, le ai in casa. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Sa dormi bine este esențial atat pentru sanatatea mentala, cat și pentru sanatatea fizica, iar telefonul tau poate ingreuna acest lucru. Daca obișnuiești sa dai scroll, sa scrii mesaje sau sa te uiți la diferite videoclipuri seara, apoi iți lași telefonul in pat, langa perna, ar trebui sa știi ca aceste…