Nutriție și sănătate: Alunele – credința populară spune că îngrașă. Studiile spun altceva Alunele incep sa-și faca loc in tot mai multe din camarile noastre, chiar și sub forma de unt de arahide. Iar in ultimii ani se bucura de tot mai multa atenție și migdalele, nucile caju și altele. Iar in supermarket, mai ales in astfel de perioade de post, sunt tot mai cautate bauturi care le au la baza ca „lapte”. Iar mulți se intreaba: sunt bune pentru sanatate? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Hotararea Guvernului nr.423 2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate publica Termenul de depunere al documentelor este pana la data de 21.04.2022 Referitor la incheierea contractelor pentru implementarea Programului National de Sanatate…

- O repriza buna de plans, cea mai buna terapie. De fapt, unii psihologi chiar susțin ca ne facem un mare deserviciu prin faptul ca nu plangem in mod regulat. “Plansul activeaza organismul intr-un mod sanatos”, spune Stephen Sideroff, Ph.D., psiholog clinic la UCLA și director al Institutului de etica…

- Oamenii de știința sunt de acord: cafeaua ne face bine. Iar in ultimii ani, multe cercetari au cautat sa afle care este cantitatea care merita consumata zilnic. Raspunsul este: trebuie sa bem trei cani, adica 700 ml.

- Sensibilitatea la alcool crește semnificativ cu varsta, avertizeaza National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) și o resimțim cu toții, cei care am trecut de 40, 50 sau 60 de ani. Nopțile lungi cu prietenii și multe sticle au ramas in urma și ne putem trezi a doua zi cu o mahmureala zdravana…

- Cei care cautau un motiv ca sa includa un vin bun in dieta sunt norocoși. Studii recente spun ca „Pinot noir” poate fi cel mai bun pentru sanatate, mulțumita faptului ca acesta conține mai mult resveratrol decat alte soiuri.

- Se poate adauga suc de lamaie, de portocale, turmeric, piper de cayenne și miere.Datorita concentrației ridicate de ghimbir, care are un gust destul de picant, mierea și sucurile adaugate ii dau un gust mult mai placut.Shotul de ghimbir se prepara in cantitați mici și se bea din una, maxim doua inghițituri.Shoturile…

- Sfantul Haralambie este praznuit pe 10 februarie. Avand in vedere ca Sfantul Haralambie era cinstit ca ocrotitor al ciumei si holerei, ziua sa de praznuire era tinuta cu multa evlavie. In nordul Transilvaniei, oamenii duceau in aceasta zi la biserica malai, graunte si sare spre a fi binecuvantate si…