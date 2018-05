NUNTA REGALĂ. Prima declaraţie a tatălui lui Meghan Markle, după ceremonia de la capela St. George Thomas Markle s-a declarat "emotionat si fericit", dar si mandru ca fiica sa i-a spus "da" unui print britanic si in acelasi timp a precizat ca regreta faptul ca nu a putut onora invitatia. "Scumpa mea este magnifica si are aerul ca este si foarte fericita", a declarat el pentru site-ul TMZ.com. "Mi-ar fi placut sa particip si doresc sa le transmit toata fericirea din lume", a adaugat americanul in varsta de 73 de ani care a divortat de mama lui Meghan. In absenta tatalui sau, fosta actrita a fost condusa la altar de tatal mirelui, printul Charles, mostenitorul Coroanei britanice. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

