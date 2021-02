„Nunta lui Figaro”, sâmbătă, online Cea de-a șasea ediție a Festivalului MOZART se incheie sambata, 13 februarie 2021, de la ora 18.30, cu binecunoscuta opera bufa „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart. Libretul a fost scris in limba italiana de Lorenzo da Ponte, care a fost inspirat de comedia lui Beaumarchais – La folle journee ou Le mariage de Figaro. Premiera operei a avut loc la 1 mai 1786, la Burgtheater din Viena, cu Mozart insusi ca dirijor. „Nunta lui Figaro” s-a reluat un an mai tarziu, la Praga, unde s-a bucurat de un triumf rasunator. „Nunta lui Figaro” exploreaza teritorii pe care mulți le-au gasit ingrijoratoare atunci… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soprana Irina Baianț, solista in concertul Filarmonicii Pitești. Filarmonica Pitești organizeaza joi, 11 februarie, de la ora 19.00, la sediul de la Centrul Multifuncțional, primul concert vocal-simfonic cu spectatori, avand acces 30% din public, conform ratei de incidența a COVID-19 la nivel de Pitești.…

- CHIȘINAU, 4 feb - Sputnik. Parlamentul a aprobat cererea de demisie din funcția de deputat depusa de Vladimir Golovatiuc și a declarat vacanța mandatului. © Sputnik / Mihai CarausVideo Live: Deputații s-au intrunit in prima ședința plenara din 2021 Vladimir Golovatiuc, deputat pe listele…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Intr-un comunicat al Președinției se precizeaza: Astfel, in semn de apreciere pentru contribuția importanta avuta la dezvoltarea culturala a țarii noastre, pentru daruirea pusa…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare. Astfel, in semn de apreciere pentru contribuția importanta avuta la dezvoltarea culturala a țarii noastre, pentru daruirea pusa in procesul de educare prin cultura a publicului…

- In acest an, se implinesc sapte decenii de la inaugurarea Teatrului de Stat in primul sau sediu, al actualului Teatru National de Opera si Balet "Oleg Danovski", dar la acest moment este greu de spus daca va exista o aniversare pe masura evenimentului.Stim, in schimb, cu siguranta, ca in acest week…

- Parcul din fata Teatrului de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta a fost imbracat in haine de iarna Doua societati private a adus magia Craciunului pentru trecatoriChimpex SA si Ameropa Grains SA sunt societatile care au facut posibila feeria de lumina si culoare pentru locuitorii din Constanta…

- Cu un repertoriu impresionant, acoperind mai multe genuri muzicale, cu o putere de munca extraordinara, Daniela Vladescu a dovedit, de a lungul anilor, ca se poate reinventa, indiferent de obstacolele cu care viata a incercat o. Absolventa de Canto, cu studii de pian si o educatie solida, in spiritul…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat vineri mai multe mitinguri pentru sustinerea la presedintie a lui Igor Dodon, care candideaza ca independent, in centrele raionale, dar si in capitala Chisinau, informeaza Unimedia si Radio Chisinau. La mitingul care s-a desfasurat…