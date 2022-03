Nuntă la Roma. Cu bani de la autoritățile italiene Seamana cu numele unui film sau al unui roman, titlul asta, de la acest text, nu? Deja, prin ecranul telefonului, se simte mirajul, romantismul și frumusețea Cetații Eterne. Ea, mireasa, in rochie alba se pozeaza la Fontana di Trevi, el in costum elegant de mire, privește pierdut Colosseumul. Ei, bine, daca anul asta aveți in plan sa va casatoriți, n-ar fi rau sa luați in calcul, ca loc de desfașurare a evenimentului nu doar Roma, ci intreaga regiune Lazio. Caci, dincolo de unicitatea, din foarte multe puncte de vedere, pe care o ofera orașul intemeiat de Romulus și Remus, mirii primesc de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

