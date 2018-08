Fiul liderului PSD Liviu Dragnea se insoara. Evenimentul vazut deja ca „nunta anului” in politica are loc astazi la Palatul Snagov, o locație aleasa des de demnitari pentru astfel de ocazii. Tot aici s-a casatorit și Elena Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu. Tanarul milionar Valentin Dragnea (29 de ani) iși va uni destinul, duminica, cu Gina Alexandra , fata pe care o iubește de mai bine de 5 ani. Tanara este foarte discreta. Totuși, pe internet gasești in continuare poze cu ea din 2009, cand a ajuns in finala concursului de frumusețe Miss Universe Romania , unde s-a clasat pe locul…