„Nuntă de bani”, filmul realizat la Cluj, de Mircea Bravo, ajunge pe Netflix! Cunoscutul și indragitul comediant, Mircea Bravo, iși aduce cel de-al doilea lungmetraj de comedie, pe una dintre cele mai cunoscute platforme de streaming, și anume Netflix. FIlmul „Nunta pe bani”, pentru ca despre acesta este vorba, a fost lansat toamna trecuta și a reușit sa captiveze audiența, clasandu-se pe locul 2 in anul 2023 ca numar de spectatori pentru o producție autohtona, cu 371.698 de privitori. La ora actuala, filmul, realizat in Cluj, se afla pe a 6-a poziție in topul filmelor realizate dupa Revoluție, atat ca numar de spectatori, cat și ca incasari. Povestea „Nunta pe Bani” il… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

