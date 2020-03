Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul comertului online, Amazon, va inceta temporar stocarea cu articole mai puțin necesare, ca sa faca loc produselor considerate esentiale in plina pandemie de coronavirus.Decizia de a restricționa stocurile de depozit la produsele esențiale de uz casnic și la consumabilele medicale nu a fost vazuta…

- Gigi Becali a facut o donație pentru „Matei Balș”, dupa ce a primit o solicitare din partea lor. Gigi Becali a donat de multe ori de-a lungul anilor bani sau obiecte celor nevoiași, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care oameni sarmani se duc zilnic in fața vilei latifundiarului.…

- Romania a intrat de luni, 16 martie, in stare de urgența, din cauza cazurilor de coronavirus existente in țara noastra. Numarul total de persoane infectate cu COVID-19 a ajuns la 184 in Romania. Dintre acestea, 16 persoane au fost declarate vindecatePreședintele Klaus Iohannis (60 de ani) a decretat…

- Gabriela Cristea este cea mai fericita mamica de cand in viața sa au aparut fiicele sale superbe. Curand, in familia frumoasei prezentatoare va avea loc un eveniment foarte important: micuța Iris implinește un an. Iata cum ii va serba vedeta ziua de naștere, in plina pandemie de coronavirus.

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul autohton. Aflați in plina pandemie de coronavirus, cei doi indragostiți incearca sa nu intre in panica din cauza virusului ucigaș din China și sa iși pastreze optimismul.

- ​Peste 6.000 de oameni au participat la maratonul de la Bath, în ciuda avertizarilor legate de pandemia de coronavirus care a lovit din plin omenirea.Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi, 6.200 la numar, sa participe la maratonul de la Bath. Deși premierul Boris Johnson a spus ca…

- Ce se intampla acum pe continentul nostru are valoarea unui test gigantic care pune la incercare capacitatea de rezistenta si pregatirea pentru supravietuire in conditii grele, posibil chiar extreme, a tuturor sistemelor noastre sociale, per ansamblu a lumii in care traim, dar, in aceeasi masura, a…