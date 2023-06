Numiri în Cabinetul Ciolacu. Noul secretar general de la Investiții Europene este fostul secretar de la Investiții Europene Mai mulți oficiali din Ministerul Sporturilor și cel al Antreprenoriatului au fost demiși. Decizia survine ca urmare a desființarii celor doua instituții. Totodata, Rela Ștefanescu a devenit noul secretar general de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, dupa ce a deținut aceeași funcție la Ministerul de Finanțe. Nu mai departe de ziua de luni, Ciolacu a facut noi numiri in aparatul guvernamental. Mai multi consilieri la Cancelaria prim-ministrului au fost numiti in functie prin decizii ale lui Marcel Ciolacu. Deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial. Astfel, au fost numiti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

