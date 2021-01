Stiri pe aceeasi tema

- Reproduc mai jos cateva tiluri ale știrilor de presa de marți și miercuri dimineața privind desemnarea de catre președintele ales al SUA Joe Biden a viitorului șef al Pentonului, in care agenția France Presse, unele televiziuni sau publicații on-line franceze ori din alte țari informeaza ca „gen. NEGRU…

- Joe Biden și-a aparat alegerea generalului afro-american Lloyd Austin ca urmator Secretar al apararii miercuri, pe fondul reticenței multor democrați și experți dornici sa vada un control civil mai strâns asupra armatei, potrivit AFP.Pentru ca numirea lui Austin, în vârsta…

- Informația a devenit publica in “The New York Times” și la posturile de televiziune CNN și ABC. Daca va fi confirmat de Senat in postul de ministru american al Apararii, fostul general Lloyd Austin va fi primul afro-american care va conduce prima armata a lumii, in randul careia comunitatea de culoare…

- Presedintele american ales, Joe Biden, il va desemna pe generalul in rezerva Lloyd Austin in functia de Secretar al Apararii, iar el va fi primul afro-american care va detine aceasta functie in Statele Unite, noteaza NBC News, care citeaza mai multe surse.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul în retragere Lloyd Austin, care s-a aflat în fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu în administratia Obama, scriu Politico și Reuters, preluate de Agerpres.Prin…

- Generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, urmeaza sa fie numit secretar al Apararii in noua administrație Joe Biden, relateaza presa americana citand surse sub acoperirea anonimatului.

- Va fi suplimentat și bugetul pentru masura 2, cea pentru capitalul de lucru. Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței de guvern. O ultima incercare pentru ca inițiativa „Fara Penali” sa intre la vot. Senatul a acceptat Potrivit modificarilor care vor fi facute la vechea ordonanța de urgența,…

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de miercuri, care va incepe la ora 14.00, raportul de admitere al Comisiei juridice si respingerea cererii de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis la proiectul de lege prin care Parlamentul decide data alegerilor legislative si nu Guvernul. Initiativa…