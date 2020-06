Presedintele Klaus Iohannis l-a numit pe Cosmin Gabriel Popp, fost deputat din partea PD/ PDL in perioada 2004 – 2008, consilier in cadrul Secretariatului General al Administratiei Prezidentiale. Decretul de numire a fost publicat vineri in Monitorul Oficial. ”Incepand cu data de 15 iunie 2020, domnul Cosmin Gabriel Popp se numeste in funcia de consilier de stat”, este decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis si publicat, vineri, in Monitorul Oficial. Potrivit prezentarii de pe site-ul Administratiei Prezidentiale, Cosmin Gabriel Popp (n. 1981) este absolvent al Facultatii de Management…