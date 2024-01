Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Attal, fost ministru al educației, a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron sa formeze noul guvern al Franței, dupa ce fostul premier Elisabeth Borne si-a dat demisia impreuna cu cabinetul sau, informeaza Rador Radio Romania.La 34 de ani, Gabriel Attal, cu studii in stiinte politice,…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, in funcția de prim-ministru al Franței, devenind cel mai tanar premier francez din istorie. Masura vine in contextul in care Macron cauta un nou inceput pentru restul mandatului sau, pe fondul presiunii politice…

- Emmanuel Macron l-a numit marți pe ministrul Educației, Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, in funcția de premier. Președintele francez incearca sa dea un nou suflu celui de-al doilea mandat al sau inaintea alegerilor europarlamentare, potrivit presei franceze și Reuters. El va fi cel mai tanar premier…

- Numirea anunțata marți dupa-amiaza vine la mai puțin de o zi dupa demisia prim-ministrei Elisabeth Borne, scrie Le Monde.Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe ministrul educației Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, in funcția de prim-ministru. Acesta devine astfel cel mai tanar premier…

- In Franta, presedintele Emmanuel Macron urmeaza sa desemneze, astazi, un nou sef de guvern, dupa demisia premierului Elisabeth Borne, erodata de reformele nepopulare, mai ales in privinta pensiilor si a migratiei. Sunt de asteptat si alte schimbari in guvern, in incercarea presedintelui de a-si relansa…

- Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat mobilizarea a pana la 7.000 de soldați pentru patrule de securitate sporite, a anunțat sambata Președinția, la o zi dupa ce un profesor a fost injunghiat mortal intr-un atac islamist, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Franța a fost plasata vineri in cea…