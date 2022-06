Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit DSP, incidența COVID-19, in județul Brașov, este 0,76, iar in municipiu rata de infectare a ajuns la 1,20 la mia de locuitori. In 22 de localitați nu este niciun caz de COVID-19. Sunt pozitive 495 de persoane. localitatepopulatieincidentacazuriFUNDATA6961,441MUNICIPIUL BRASOV2919901,20349SINCA…

- Potrivit informațiilor furnizate de DSP, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,78 in județ, iar in municipiu rata de infectare a ajuns la 1,25. In 21 de localitați nu este niciun caz de COVID-19. localitatepopulatieincidentacazuriFUNDATA6961,441MUNICIPIUL BRASOV2919901,25366SINCA NOUA16701,202ORAS…

- Potrivit DSP, incidența in județul Brașov este 0,90, iar in municipiu, rata de infectare a ajuns la 1,41. Sunt pozitive 588 de persoane. In 23 de localitați din județ nu este niciun caz de COVID-19. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA27.04.2022 – total6497585880.90CRISTIAN6684152.24SANPETRU11022211.91MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența in județul Brașov este 1,22, iar in municipiul reședința rata de infectare a ajuns la 1,80. In 19 dintre localitați nu sunt persoane infectate cu coronavirus. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA19.04.2022…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența in județul Brașov este 1,22, iar in municipiu rata de infectare a ajuns la 1,80. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA19.04.2022 – total6496747941.22CRISTIAN6686233.44SANPETRU10994292.64MUNICIPIUL BRASOV2920155271.80ORAS…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența in județ este 2,37, iar in municipiu rata de infectare este 3,73. Sunt pozitive 1.537 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA07.04.2022 – total64949815372.37SANPETRU10918484.40HARMAN7435293.90MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența in județul Brașov este 2,39, iar in municipiu rata de infectare a ajuns la 3,72. Sunt pozitive 1.552 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA24.03.2022 – total64943215522.39SANPETRU10876544.97MUNICIPIUL…