Numărul virozelor respiratorii din Bistrița-Năsăud s-a dublat în ultima săptămână Numarul virozelor respiratorii raportate la nivelul judetului Bistrita-Nasaud in intervalul 21-27 septembrie a fost mai mult decat dublu fata de cel din saptamana anterioara, potrivit datelor postate miercuri pe site-ul Directiei de Sanatate Publica (DSP), informeaza Agerpres. Medicii au raportat in acest interval 80 de cazuri de pneumonie, fata de 38 de cazuri in saptamana 14-20 septembrie, iar 18 pacienti au necesitat spitalizare. In ultimele doua saptamani, in Bistrita-Nasaud s-au inregistrat doua decese cauzate de pneumonie, din totalul de 118 imbolnaviri: primul la grupa de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 105 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore la beneficiari si angajati din doua institutii medico-sociale din judetul Vaslui, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. Potrivit directorului executiv al DSP Vaslui, Mihaela Vlada, este…

- Elevii din doua clase de la Scoala nr. 1 din municipiul Dorohoi nu se vor mai prezenta fizic la ore, ca urmare a doua cazuri de COVID-19 inregistrate in randul a doi dintre ei, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Monica Adascalitei. Potrivit…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 16 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2(1 pacient a fost testat și diagnosticat intr-o unitate sanitara din alt județ și 4 pacienți au fost testați intr-un laborator privat de analize).…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 4549 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmați de la inceputul epidemiei, 148 de prahoveni au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova.…

- Atribuțiile lui Sebastian Fartat au fost preluate (in perioada in care prefectul se va afla in concediu medical), prin ordin de ministru, de șeful Serviciului Financiar, Eugenia Stinga. Starea de sanatate a prefectului este buna și nu prezinta simptome specifice bolii. Potrivit datelor…

- Cinci persoane fara adapost, internate intr-un centru social al Primariei municipiului Botosani, au fost diagnosticate cu virusul COVID-19, a declarat, luni, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Monica Adascalitei, informeaza Agerpres.Citește și: Cod PORTOCALIU de ploi torențiale pentru…

- Buzaul a depașit pragul de o mie de imbolnaviri, dupa ce au fost inregistrate 26 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, perioada in care a mai fost raportat un deces al unui pacient confirmat cu Covid-19. „Astazi, 21 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar…

- La nivelul județului Prahova, in data de 04 iulie 2020, cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Direcției de Sanatate Publica (DSP) sunt peste 1500 de persoane. In carantina instituționalizata nu se mai afla nicio persoana. De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului…