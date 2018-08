Numărul ''record'' de elefanţi pigmei găsiţi morţi în Borneo declanşează o anchetă a autorităţilor malaeziene Malaezia investigheaza cresterea mortalitatii in randul populatiei de elefant pigmeu, o specie pe cale de disparitie care traieste in padurile tropicale din Borneo, au anuntat joi autoritatile pentru protectia mediului. Douazeci si cinci de exemplare de elefant pigmeu au murit in acest an in statul Sabah din Malaezia, a declarat pentru Reuters directorul Departamentului pentru fauna salbatica din Sabah, Augustine Tuuga. Numarul exemplarelor moarte in acest an reprezinta ''un record'', dupa cum a adaugat Tuuga. Peste o suta de elefanti au murit in ultimii opt ani in Sabah. Organizatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

