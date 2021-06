Numarul milionarilor din lume a trecut de 20 milioane in anul 2020, conform datelor publicate marti de compania de consultanta Capgemini, transmite dpa. Numarul persoanelor care detin o avere neta de cel putin 1 milion de dolari a crescut cu 6,3%, ajungand la 20,8 milioane in anul pandemiei de COVID-19, arata Capgemini. Averea totala detinuta de acest grup de persoane a crescut cu 7,6%, fiind calculata de firma de consultanta la 80 trilioane de dolari. O mare parte din aceste castiguri se datoreaza cresterii cotatiilor bursiere. Tarile cu cei mai multi oameni bogati sunt, in ordine, SUA, Japonia,…