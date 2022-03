Numărul locurilor de muncă înfiinţate de angajatorii americani în februarie a depăşit estimările analiştilor Numarul locurilor de munca infiintate de angajatorii americani in februarie a depasit estimarile analistilor, pe fondul atenuarii temerilor privind efectele variantei Omicron a coronavirusului, semn ca economia prinde avant in 2022, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii bulgari pot oferi pana la 200.000 de locuri de munca cetatenilor ucraineni care s-au refugiat in Bulgaria, a declarat presedintele Asociatiei industriasilor bulgari (BIA), Dobri Mitrev, care a precizat ca practic nu exista sector in care ucrainenii sa nu gaseasca de lucru, in special…

- Aproximativ 40 de militari americani au sosit joi dimineata in Letonia din Italia dintr-un prim grup din ceea ce se asteapta sa fie o desfasurare a peste 300 de militari, a anuntat Ministerul Apararii leton, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Unii giganti tehnologici americani ar putea prefera sa plateasca o amenda decat sa respecte reglementarile antitrust, a afimat Margrethe Vestager, comisarul european pentru Concurenta, si a citat ca exemplu conflictul dintre Apple si Autoritatea de reglementare a concurentei (ACM) din Tarile de Jos,…

- Infectarile succesive cu doua subvariante diferite Omicron ale noului coronavirus sunt posibile, insa astfel de cazuri sunt rare, au anuntat autorii unui studiu realizat in Danemarca, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Evaluarile spionilor americani si britanici privind Ucraina nu sunt de incredere intrucat au facut atat de multe greseli grave inainte de invazia Irakului condusa de SUA, a declarat, duminica, primul adjunct al reprezentantului Rusiei la NATO, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Separatiștii pro-ruși au declarat sambata ca au deconspirat un plan al Kievului de a ocupa cu forța teritoriul pe care il controleaza in estul Ucrainei și au spus ca au identificat un barbat despre care spun ca ar fi un spion ucrainean, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele rus Vladimir Putin va asista sambata la exercitii ale fortelor nucleare ruse cu lansari de rachete balistice si de croaziera, informeaza agentia Interfax, preluata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 45.600, in trimestrul IV 2021, in scadere cu 1.600 fata de trimestrul anterior, iar rata locurilor de munca vacante a fost 0,92%, in scadere cu 0,03 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica…