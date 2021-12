Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie care amana sine die recunoasterea regimului taliban din Afganistan si a juntei militare din Myanmar pe scena internationala, care trebuia sa duca la acreditarea ambasadorilor desemnati de acestea in respectivul for, relateaza AFP. O rezolutie…

- Actiunile "alarmante" ale Chinei nu sunt in concordanta cu retorica Beijingului despre promovarea pacii si a prosperitatii in regiune, a afirmat vineri ministrul australian al apararii, Peter Dutton, dupa ce o nava militara chineza a fost detectata in zona economica exclusiva a Australiei, transmite…

- Marii retaileri de imbracaminte si incaltaminte isi muta productia in tari mai apropiate de magazinele lor din SUA si Europa, pe fondul cresterii numarului de infectii cu varianta Delta in Vietnam si China, care au incetinit sau au oprit productia timp de cateva saptamani in acest an, se arata intr-o…

- O crestere a numarului persoanelor infectate cu gripa aviara în China în acest an suscita îngrijorare în rândul expertilor, potrivit carora o tulpina care a circulat anterior pare sa fi suferit mutatii, devenind astfel mai contagioasa în rândul populatiei umane,…

- Fondatorul grupului de comert electronic Alibaba, Jack Ma, a reaparut in public la Hong Kong, dupa o lunga absenta survenita de la declansarea unor investigatii ale autoritatilor de reglementare chineze privind imperiul sau de afaceri, acesta avand in ultimele zile intalniri cu mai multi parteneri,…

- Liderii Uniunii Europene trebuie sa arate ''inteligenta colectiva'' atunci cand au in vedere o strategie fata de ascensiunea Chinei, criza din Afganistan si probleme din vecinatatea Europei, a declarat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza Reuters. ''Cu totii am…

- Occidentul s-a inșelat multa vreme cu iluzia ca liberalizarea comerțului mondial e totuna cu adoptarea universala a valorilor libertații, scrie Teodor Baconschi intr-un comentariu publicat luni in Libertatea. Daca doriți sa va cumparați o mașina noua – produsa in Romania sau importata – veți descoperi…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…