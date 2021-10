Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a inregistrat in ultima saptamana cel mai mare numar de noi cazuri de COVID-19 dupa luna iulie și confirma trendul ascendent al pandemiei in aceasta tara, care are una dintre cele mai ridicate rate ale vaccinarii. Lipsa restricțiilor alimenteaza raspandirea virusului in timp ce o subvarianta…

- "Varianta AY4.2, care a fost descoperita in mai multe tari europene, a fost identificata in Israel", a declarat ministerul intr-un comunicat de presa, relateaza Agerpres, car citeaza France Presse.Potrivit sursei citate, un copil de 11 ani, venit din Europa, era purtatorul subvariantei. Micuțul a fost…

- Epoca mâncarii ieftine în Marea Britanie din ultimii 20 de ani a luat sfârsit, iar inflatia preturilor alimentelor ar putea atinge o rata cu doua cifre din cauza unul vai de cresteri ale costurilor care are loc în lantul de aprovizionare, potrivit proprietarului 2 Sisters Group,…

- Premierul britanc Boris Johnson a declarat sambata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude sa elibeze mai multe vize temporare pentru a interveni la reducerea deficitului de soferi de camioane si cisterne, care a generat criza de combustibil din Marea Britanie, informeaza Reuters, citata…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a facut marti un apel catre automobilisti sa se abtina sa isi umple cu combustibil vechile sticle de apa, dupa ce achizitiile de panica au provocat lungi cozi la benzinarii in ultimele zile, informeaza Reuters, informeaza AGERPRES . “Incepem…

- Responsabilii sanitari din cele patru provincii ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au recomandat luni vaccinarea anti-COVID-19 cu o singura doza de vaccin Pfizer/BioNTech a copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, tinand cont de impactul pandemiei asupra educatiei si…

- Autoritatile sanitare sârbe au autorizat a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele imunocompromise (cu sistem imunitar slabit), pentru angajatii din domeniul sanitar si pentru orice persoana care a fost vaccinata în urma cu cel putin sase luni, a anunțat ministrul muncii Darija…

- Guvernul de la Roma a decis ca profesorii și studenții trebuie sa prezinte certificatul COVID inainte de a intra la cursuri, incepand din 1 septembrie. Documentul arata ca posesorul sau a fost vaccinat impotriva coronavirusului, are un test negativ pentru COVID-19 sau a trecut prin boala, informeaza…