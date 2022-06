Stiri pe aceeasi tema

- A inceput examenul national de bacalaureat, cu probele de competente lingvistice. Pentru aceasta sesiune, in judetul Dolj, conform datelor furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean, s-au inscris 3.938 de elevi, dintre care 3.419 elevi sunt din seria curenta si 519 elevi sunt din seriile anterioare.…

- Numarul elevilor din Maramureș care vor susține in aceste zile examenul de Bacalaureat este mai mic decat cel de anul trecut, iar unul din motive este legat de scaderea populației școlare. Datele oficiale puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș arata ca pentru sesiunea iunie –…

- Examenul Național de Bacalaureat 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate in intervalul 6-16 iunie. Probele de evaluare a competențelor se vor susține astfel: 6-8 iunie: Proba A – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana; 8-9 iunie:…

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind in scadere fața de anul trecut, cand s-au inscris 133.633 de candidați, dar și fața de 2020, cand au fost 155.639 de candidați. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare…

- 126.454 de absolvenți de liceu, 111.329 din promoția curenta și 15.125 din seriile anterioare, s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind similar celui de anul trecut. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. „Nu este permis…

- Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, in aceasta saptamana se fac inscrierile la examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie–iulie 2022. Potrivit calendarului mai sus amintit, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala are loc in perioada 6-8 iunie, iar evaluarea competențelor…

- Au inceput inscrierile pentru Examenul de Bacalaureat și in județul Gorj. Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai, conform procedurii comunicate de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare. In județul Gorj sunt 3.315 absolvenți…