- Deputatul conservator britanic Nick Gibb a confirmat sambata ca a cerut o motiune de incredere in interiorul partidului impotriva premierului Boris Johnson, ajungand astfel la 15 numarul parlamentarilor din formatiunea de guvernamant care au declarat public ca doresc un vot asupra viitorului politic…

- Nick Gibb este al 14-lea parlamentar conservator care i-a cerut public demisia premierului britanic Boris Johnson. Prim-ministrul se va confrunta cu un vot de incredere daca 54 de conservatori vor trimite scrisori presedintelui Comitetului din 1922, Sir G

- Politia din Londra a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la ”posibile incalcari ale regulilor impotriva covid-19” la mai multe petreceri organizate la resedinta premierului britanic Boris Johnson in timpul unor carantine (partugate), care se afla la originea unei crize grave ce ar putea conduce…

- Fostul viceministru britanic al transporturilor, deputata Nusrat Ghani, a declarat ca a fost inlaturata din guvern la o remaniere efectuata in 2020 intrucat credinta sa musulmana reprezenta ''o problema'', relansand astfel acuzatiile de islamofobie in interiorul Partidului Conservator al premierului…

- Fosta viceministra britanica a Transporturilor, Nusrat Ghani, a susținut duminica ca a fost revocata din funcție într-o remaniere guvernamentala din 2020, deoarece credința ei „musulmana” a reprezentat „o problema”, reaprinzând acuzațiile de islamofobie în cadrul…

- Premierul britanic Boris Johnson, a carui poziție la conducerea guvernului pare sa fie amenințata. este ținta mai multor comentarii. Tiitlurile unor articole din presa britanica sunt mai mult decat edificatoare. „Pentru numele lui Dumnezeu, pleaca!”, ii striga lui Boris Johnson, fostul ministru al Brexitului,…

- Boris Johnson lupta miercuri pentru a-și salva poziția de premier al Marii Britanii dupa in jur de 20 de parlamentari din propriul partid vor sa declanșeze procedura de schimbare din funcție dupa dezvaluirile despre petrecerile din Downing Street din perioada in care toata țara se afla in carantina,…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost sanctionat joi in legatura cu renovarea costisitoare a apartamentului sau din Downing Street, finantata de o donatie privata, sanctiune care pica prost pentru liderul conservator a carui credibilitate este deja pusa la indoiala, informeaza AFP, transmite AGERPRES…