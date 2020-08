Stiri pe aceeasi tema

- Numarul delfinilor gasiti morti pe coasta insulei Mauritius, in apropierea unei scurgeri de petrol, a urcat vineri la 38, a declarat pentru Reuters un reprezentant guvernamental.''Pot sa confirm ca pana in prezent am gasit carcasele a 38 de delfini'', a declarat Jasvin Sok Appadu din cadrul…

- Saptesprezece delfini au fost gasiti miercuri morti pe o plaja din Mauritius, la o luna dupa ce scurgeri de petrol de la un petrolier sub pavilion japonez au provocat un dezastru ecologic de proportii in aceasta regiune, transmite Reuters care citeaza declaratiile unui oficial local, informeaza Agerpres.Citește…

- Sapte infanteristi marini si un marinar din fortele SUA, disparuti joi, sunt considerati morti dupa un naufragiu, iar operatiunile de cautare in largul coastelor Californiei au incetat duminica, dupa 40 de ore, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. La cautarile extinse au participat un distrugator…

- Ambasadorul Statelor Unite in Brazilia a afirmat miercuri, intr-un interviu, ca aceasta tara ar putea suporta consecinte daca va permite accesul grupului chinez Huawei Technologies la reteaua sa 5G, referindu-se la avertismentele SUA ca China nu protejeaza proprietatea intelectuala, transmite Reuters.Guvernul…

- Cancelarul german Angela Merkel - a carei cota de popularitate s-a redresat de la inceputul crizei sanitare si economice - reitereaza ca nu intentioneaza sa revina asupra deciziei ca acest mandat sa fie ultimul sau mandat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Angela Merkel conduce Guvernul…

- Guvernul conservator polonez a castigat joi un vot de incredere din partea parlamentului, dupa ce premierul Mateusz Morawiecki a solicitat pe neasteptate sustinerea legislativului de la Varsovia, decizie considerata drept o tentativa de sprijinire a partidului sau, 'Lege si Justitie' (PiS), inaintea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca ”in doar cateva luni, acest guvern de incompetenti a intors Romania cu doi ani si jumatate in urma”, referindu-se la cresterea somajului. ”Guvernarea de dreapta inseamna doar o prabusire continua a nivelului de trai”, sustine Ciolacu.