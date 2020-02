Numarul de decese cauzate de coronavirusul aparut in China este oficial mult mai mare decat cele ale Sindromului Acut Respirator Sever, o alta epidemie cu care lumea s-a confruntat in 2003. In prezent, bilantul coronavirusului a ajuns la 813 morti si peste 37.000 de cazuri infectate atat in China Continentala, cat si in afara ei. Asta in timp ce SARS a ucis la vremea respectiva 774 de persoane. Ultimele 24 de ore au fost cele mai grave de la izbucnirea epidemiei, pentru ca s-a inregistrat cel mai mare numar de decese: 89. De aceea, China pastreaza carantina impusa locuitorilor din marile orase…