- Rata somajului in Germania a scazut neasteptat luna trecuta, chiar daca autoritatile au impus noi restrictii pentru a atenua efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit Bloomberg si Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: DOLIU in muzica! A murit autorul piesei You'll Never Walk…

- Angela Merkel a spus în ultimul sau discurs de Anul Nou în calitate de cancelar german ca 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de când se afla în fruntea Germaniei. Ea a spus totusi ca începutul vaccinarii împotriva COVID-19 face din 2021 un an al…

- Cea mai mare economie a Europei estimeaza ca va evita o noua recesiune, deși țara intra, de miercuri, in cea de-a doua carantina naționala din cauza pandemiei Este foarte probabil ca Germania sa evite o noua recesiune, chiar daca cea de-a doua carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus ar…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca restrictiile in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus vor fi inasprite, similar lunii martie a acestui an, relateaza news.ro . Duminica, ea a spus ca a fost ajuns la un acord cu liderii regionali pentru a reintroduce masuri mult mai restrictive.…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat duminica, 13 decembrie, ca restrictiile in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus vor fi inasprite, similar lunii martie a acestui an, relateaza TVE. Duminica, ea a spus ca a fost ajuns la un acord cu liderii regionali pentru a reintroduce…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a crescut in trimestrul trei din 2020, atenuand temerile ca pandemia de coronavirus (COVID-19) va eroda piata fortei de munca din cea mai mare economie europeana, transmite DPA, informeaza AGERPRES . In perioada iulie-septembrie 2020, numarul locurilor…

- Guvernul german va da publicitatii saptamana aceasta noile sale estimari imbunatatite privind evolutia economiei in 2020, a declarat luni pentru Reuters o sursa guvernamentala din apropierea acestui dosar, informeaza AGERPRES . Potrivit acestei surse, in prezent Guvernul de la Berlin mizeaza in acest…