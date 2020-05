Numarul de rezervari pe litoral s-a triplat joi fata de zilele anterioare, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca romanii vor putea merge la plaja incepand cu 1 iunie, iar tendinta de crestere se va accentua in urmatoarele saptamani, sustin reprezentantii agentiei online Litoralulromanesc.ro.



Romanii au inceput sa rezerve atat vacante last minute pe litoral, incepand cu acest weekend, cat si sejururi in lunile iulie si august sau chiar septembrie.



"In ceea ce ne priveste, avand in vedere ca operam online, e foarte usor sa monitorizam reactia imediata a turistilor.…