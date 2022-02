Numărul de internări a crescut, dar intrăm în faza de platou COVID Reteaua sanitara COVID din judet si-a marit capacitatea odata cu cresterea adresabilitatii pacientilor. Mai exact, la Spitalul Modular Letcani s-a trecut de la 6 paturi pentru ATI COVID la 24 de paturi, dintre care 18 sunt deja ocupate. In total, 57 de paturi pentru formele critice de boala erau ocupate ieri, la care se adauga alte 564 de paturi pentru formele medii. Cu toate acestea, evolutia numarului de noi infectari arata ca valul 5 al pandemiei intra in zona de platou, care, dupa autoritatile sanitare coincide cu varful perioadei. "Rata de infectare este in scadere, deci tinde catre platou.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

