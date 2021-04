Numărul de imobile vândute în martie 2021, în creștere față de martie 2020 In luna martie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 62.891 de imobile, cu 12.744 mai multe fața de luna februarie, potrivit datelor Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor vandute in luna martie este cu 14.512 mai mare fața de perioada similara a anului 2020. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in martie 2021, in București – 10.958, Ilfov – 4.306 și Cluj – 3.917. Județele cu cele mai puține imobile vandute in aceeași perioada sunt Covasna – 193, Caraș Severin – 322 și Calarași – 419. Numarul ipotecilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

