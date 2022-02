Numărul de cazuri noi de Covid a scăzut cu 25% faţă de weekendul trecut Scade numarul de noi cazuri depistate Covid la Iasi. Ieri au fost raportate 557 de noi infectari, fata de 706 in prima zi de weekend. Raportul externari/internari arata ca se mai elibereaza paturi: 60 de ieseni care au avut sau au Covid au parasit spitalele ieri, iar 40 au fost internati cu aceeasi boala. Comparativ cu weekendul trecut, cand au fost in doua zile 1.715 cazuri, in acest sfarsit de saptamana, numarul infectarilor noi a coborat la 1.263, adica o scadere de aproximativ 25-. In contextul in care numarul de noi cazuri raportate se mentine in continuare crescut, Directia de Sanatate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

