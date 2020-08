Numărul de cazuri de coronavirus se menţine în Franţa la un nivel foarte ridicat In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 4.586 noi diagnosticati pozitiv, fata de 4.771 joi, potrivit Autoritatii de sanatate publica din Franta. Este a doua zi consecutiva, din luna mai, cand pragul celor 4.000 de cazuri noi in 24 de ore este atins. Proportia testelor pozitive continua sa creasca usor, la 3,4- fata de 3,3- joi. Patruzeci si unu de noi focare de cazuri grupate au fost descoperite, au mai precizat autoritatile sanitare. In total, 4.745 de persoane s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

