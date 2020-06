Numarul de aplicari la job-uri a crescut in luna mai cu peste 50% fata de luna aprilie Odata cu relaxarea restrictiilor impuse pe perioada starii de urgenta, a crescut si interesul romanilor de a-si cauta un nou job sau, cel putin, de a evalua ofertele angajatorilor, arata platforma de recrutare online BestJobs, potrivit careia numarul de aplicari la job-uri a crescut in luna mai cu peste 50% fata de luna aprilie si cu peste 45% fata de mai 2019.



"Luna mai a adus o crestere a numarului de aplicari la job-uri cu peste 50% fata de luna aprilie si cu mai bine de 45%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Odata cu relaxarea restrictiilor impuse pe perioada starii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

