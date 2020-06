Un numar de 141.664 de contracte individuale de munca erau suspendate, vineri, conform cifrelor centralizate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. In informarea anterioara, transmisa de Ministerul Muncii cu 10 zile in urma (16 iunie), numarul contractelor de munca suspendate indica 146.314. Cele mai multe contracte de munca suspendate erau din domeniul Hoteluri si Restaurante (34.277 de contracte de munca), urmate de Industria Prelucratoare (26.556) si Comertul cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor (13.264). In ceea ce priveste numarul…