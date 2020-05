Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 21 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.585 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.581 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1151 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, București, Iași, […] The post Numarul cazurilor noi de imbolnavire cu coronavirus se menține, in Romania, sub 200 pe zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .