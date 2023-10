Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de ”greenwashing” (dezinformare ecologica) efectuat de banci si companii de servicii financiare din intreaga lume a crescut cu 70% in ultimele 12 luni, fata de ultimele 12 luni, a aratat un raport publicat marti, citat de Reuters.Institutiile financiare europene au reprezentat majoritatea…

- Autoritatile americane au aplicat o amenda, prima de acest fel, unei companii pentru abandonarea unor deseuri in spatiu, a anuntat autoritatea americana de reglementare in telecomunicatii. Operatorul de televiziune prin satelit Dish a fost amendat cu 150.000 de dolari deoarece nu a „scos de pe orbita…

- Autoritațile sanitare au anunțat o creștere a numarului cazurilor de COVID -19. In acest context, la Spitalul Judetean Brasov a fost redeschis modularul din curtea unitații spitalicesti. In condițiile in care numarul cazurilor de Covid-19 este in creștere in aceasta perioada, dupa cum au anunțat autoritațile…

- Un proiect de lege prevede ca autoritațile și instituțiile publice vor fi obligate sa comunice in termen de 10 zile raspunsurile la cererile cetațenilor, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila. Proiectul a fost depus de trei senatori PNL, Nicoleta Pauliuc, Cristian-Augustin Niculescu-Tagarlas…

- Autoritatile si institutiile publice ar putea fi obligate sa comunice in termen de 10 zile raspunsurile la petitiile cetatenilor, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. Obligația face obiectul unui proiet de lege depus la Senat și inițiat de trei senatori PNL „Pentru solutionarea…

- Verificarile au inclus examinarea computerelor, e-mailurilor și telefoanelor angajaților bancilor, potrivit surselor Profit.ro . Scopul acestor controale a fost colectarea de probe care sa demonstreze existența unor ințelegeri anticoncurențiale.Toate bancile comerciale din țara au acces la baza de…

- Autoritatile judetene vor organiza in perioada urmatoare controale mixte in scoli pentru a identifica problemele cu care se confrunta unitatile de invatamant si remedierea acestora inainte de inceperea anului scolar. Masura a fost luata, miercuri, in cadrul unei intalniri de lucru la care prefectul…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a anunțat miercuri, 2 august, care sunt masurile fiscale ce vor fi impuse de guvern in incercarea de a reduce deficitul bugetar. Sunt peste 50 de modificari, calificate drept ”prima reforma reala in ceea ce privește sistemul bugetar”.Masurile fiscale prezentate…