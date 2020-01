Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut pe serie bruta cu 8,4% in primele 10 luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similara din 2018, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat cu 13,4%,…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 18,4% in primele 10 luni, la 14,02 miliarde de euro, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). In primele 10 luni din 2018, deficitul comercial a fost de 11,84 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele noua luni din 2019, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului trecut, cu 5,4% pe serie bruta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Institutul National de Statistica a publicat joi, 14 noiembrie, datele referitoare la evolutia produsului intern brut in trimestrul III al anului 2019.Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,0% pe seria bruta si cu 3,2% pe seria ajustata…

- Productia interna de energie a insumat 15,02 milioane tep, in primele noua luni, in scadere cu 3% (498.000 tep) fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Importul a fost de 11,12 milioane tep, mai mare cu aproape…

- Resursele de energie primara au crescut cu 2,7% in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019 comparativ cu intervalul similar al anului trecut, in timp ce resursele de energie electrica au scazut cu 3,9%, potrivit datelor provizorii publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Principalele…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut pe serie bruta cu 7,3% in primele opt luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similara din 2018, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat cu…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 20,8% in primele opt luni, la 10,85 miliarde de euro, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). In primele opt luni din 2018, deficitul comercial a fost de 8,98 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele…