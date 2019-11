Numarul 1 Top 100 DJ MAG la studiourile MARVEL

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 noiembrie, calendarul creștin-ortodox marcheaza praznicul Sfantului Mare Mucenic și facator de minuni Mina, cunoscut și ca Sfantul Mina Egipteanul sau Sfantul Mina cel din Cotiani. A trait intre anii 285 și 309 d.H., patimind și fiind martirizat in timpul marii persecuții a creștinilor, ordonata…

- Ai trait vreodata senzația aceea: „Se muta stadionul cu mine? 8 steps to the left and 8 steps to the right…”? Daca ai ajuns la ultimele ediții ale festivalului UNTOLD e posibil sa fi trait asta. Oamenii care fac acest lucru posibil sunt frații Thivaios aka Dimitri Vegas & Like Mike, in cel mai tare…

- In cei 5 ani cat a trait, Dovlecel a devenit cel mai urmarit raton de pe rețelele de socializare. Simpaticul personaj a acumulat peste 1,4 milioane de urmaritori. La aflarea veștii ca a murit, peste 17.000 de oameni au lasat comentarii prin care iși exprima regretul.Dovlecel a fost salvata de stapana…

- Electronic Arts lanseaza astazi FIFA 20, cea mai noua ediție a popularei francize de jocuri video sport. Jocul este dezvoltat de studiourile EA din București și Vancouver și este disponibil global pentru PlayStation®4, Xbox One și PC. Echipa de romani care contribuie la dezvoltarea unora dintre cele…

- Ai auzit vreodata despre o invenție care sa te faca sa exclami : «Whaaat ?!» Uite mai jos o lista: -in 1903, președintele bancii Michigan Savings ii spunea lui Henry Ford: “Calul a fost și va ramane. Automobilul e doar un moft » -Charlie Chaplin spunea in 1916 : «Cinematograful este doar o toana. Oamenii...…

- Unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, Fuego, este renumit pentru calmul și rabdarea de care da dovada, aproape in orice moment. Insa, iata ca are și el niște limite, care au fost atinse, culmea, chiar in timpul unui concert! Cantarețul a povestit care a fost unul dintre cele mai neplacute…

- Este al doilea incident de acest fel petrecut la trecerea cu bacul dintre malul tulcean al Dunarii si orasul Galati. Zona este extrem de aglomerata in sezonul cald (din cauza fluxului auto catre si dinspre Litoral si Delta Dunarii), cozile de masini intinzandu-se pe sute de metri, iar timpii de asteptare…

- Este al doilea incident de acest fel petrecut la trecerea cu bacul dintre malul tulcean al Dunarii si orasul Galati. Zona este extrem de aglomerata in sezonul cald (din cauza fluxului auto catre si dinspre Litoral si Delta Dunarii), cozile de masini intinzandu-se pe sute de metri, iar timpii de asteptare…