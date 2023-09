Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.500 de migranți au murit sau sunt dați disparuți de la inceputul anului, dupa ce au incercat sa traverseze Marea Mediterana catre Europa, a declarat ieri un responsabil al Inaltului Comisariat pentru Refugiați la ONU, informeaza Rador.Potrivit cifrelor oficiale, in aceeași perioada, 186.000…

- Ambasada Cubei in SUA a fost tinta unui atac cu cockteiluri Molotov, duminica seara. Un barbat a aruncat cu sticlele incendiare asupra cladirii reprezentanței diplomatice din Washington DC, fara sa raneasca pe cineva. Președintele Cubei califica gestul ca ”atac terorist”, iar Departamentul de Stat al…

- Ethan Nordean, unul dintre liderii gruparii de extrema dreapta Proud Boys, a fost condamnat vineri la 18 ani de inchisoare, aceasta fiind cea mai grea pedeapsa pronuntata pana acum in cazul asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, sediul Congresului SUA, care a fost devastat de sustinatorii…

- Profesorii de limba și literatura romana, care predau la liceu, se pot inscrie pana pe 17 septembrie la cursul gratuit de educație media, organizat online de Centrul pentru Jurnalism Independent, anunța Rador.Dupa completarea formularului de pe site-ul centrului, profesorii vor fi contactați pentru…

- In Statele Unite agenția de garantare a depozitelor bancare și organismul care supravegheaza cele 1.200 de instituții de credit din sistem au facut noi propuneri pentru a garanta stabilitate bancara, dupa criza din primavara, scrie France-Presse, informeaza Rador.Atunci, falimentele Silicon Valley…

- Județul Cluj se evidențiaza ca fiind unul dintre județele din Romania cu cel mai mare numar de accidente rutiere. In cursul anului 2022, in zona Clujului s-au inregistrat, in medie, aproximativ trei incidente rutiere in fiecare zi. In cursul anului 2022 s-au inregistrat 28.010 accidente rutiere cauzatoare…

- Cursul valutar BNR 10 august 2023 va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira sterlina. Curs valutar…

- Regiunea Belgorod a fost bombardata cu dispozitive explozive transportate de drone, potrivit Serviciului de presa al guvernatorului regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, relateaza Rador. Atacul apare in contextul in care Rusia a lovit puternic in zona Odesa.Regiunea Belgorod de la granița cu Ucraina…