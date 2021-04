Număr record de vaccinuri administrate în județul Iași Ieri s-au inregistrat cele mai multe doze de vaccin administrate intr-o zi, la nivelul județului, de la inceputul campaniei de vaccinare și pana acum. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost administrate 2.804 doze de vaccin, din care 2.027 persoane au primit prima doza, iar 777 persoane au fost vaccinate cu a doua doza. Aceasta creștere a vaccinarilor se datoreaza suplimentarii numarului de centre la nivel județean, pe data de 13 aprilie fiind deschise 9 noi fluxuri de vaccinare. Mulțumesc personalului care iși desfașoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare, precum și autoritaților locale… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CNCAV, 25.447 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 31.376 de persoane cu cea de-a doua.De la inceputul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 3.526.117 doze unui numar de 2.206.254 de persoane, dintre care 886.391 au primit o doza si 1.319.863 si pe cea…

- Potrivit CNCAV, 23.882 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 31.067 de persoane cu cea de-a doua.De la inceputul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 3.413.955 doze unui numar de 2.155.906 de persoane, dintre care 897.857 au primit o doza si 1.258.049 si pe cea…

- Conform CNCAV, 21.102 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 30.268 de persoane cu cea de-a doua. De la inceputul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 3.359.006 doze unui numar de 2.132.024 de persoane, dintre care 905.042 au primit o doza si 1.226.982 si pe cea…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.424 de vaccinuri (290 Moderna, 470 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 119 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 2.229 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei arata ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 42.699 doze de vaccin. Din totalul dozelor administrate, 34.348 sunt vaccinuri Pfizer, 5.358 AstraZeneca si 2.993 Moderna. CNCAV arata ca 33.722 de persoane au fost vaccinate cu prima doza,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- DSP Timiș a informat ca, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului a fost administrat un numar total de 1.926 vaccinuri (dintre care 210 Moderna, 646 AstraZeneca), astfel: ● in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 172 vaccinuri; ● in cadrul etapei a II a de vaccinare…

- Am depașit pragul de 50.000 de vaccinuri impotriva Covid-19 administrate populației in județul Iași. Mai exact, s-au administrat 51.411 de doze de vaccin in total de la inceputul campaniei de vaccinare (27 decembrie 2020) și pana acum. Vaccinurile administrate pana in prezent sunt Pfizer și Moderna.…