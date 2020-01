Număr record de străini care trăiesc în Germania Un numar record de straini traiesc in Germania, potrivit Oficiului Federal de Statistica (Destatis), citat de DPA și Agerpres.Potrivit unui raport in editia de vineri a revistei de stiri Der Spiegel, detaliile a 11,1 milioane de persoane au fost depuse la Registrul central german al strainilor la sfarsitul lunii septembrie. La sfarsitul anului 1990, 5,3 milioane de straini traiau in Germania, in timp ce la finele lui 2008 numarul a crescut la 6,7milioane.La sfarsitul anului 2018, 10,9 milioane de straini erau inregistrati in Germania, 43,9% dintre ei din alte tari ale UE si 13,5%cu cetatenie turca.Potrivit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

